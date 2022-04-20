Cezaevi servisine EYP’li saldırı: 1 şehit! Patlama ne anlama geliyor?
Son dakika haberine göre… Bursa’da cezaevi servisine yönelik olarak bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 memur şehit düştü, 4 kişi de yaralandı. Peki saldırının amacı neydi? Cezaevi servisi özellikle mi seçildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. Olayın terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği Bursa'ya gidiyor. Bakan Soylu sosyal medya hesabından "Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı. Peki saldırı ne anlama geliyor? Gelişmeleri Coşkun Başbuğ şöyle değerlendirdi:
"Terör konusunda artık Türkiye işin sonuna geldi. Bütün terör örgütlerinin ülkemizde can çekiştiği bir süreç var. Bu artık 40 yıllık bir sürecin de sonlanması demek. Bundan inanılmaz rahatsız olan birtakım çevreler var. Bunların amacı tekrar işi başa döndürüp ülkede terörü yeniden canlandırmak.
Biz her zaman söylüyoruz, çok kritik bir sürece girdiğimizi, 2023'te önemli bir seçimin olacağını. Bu seçime yönelik olarak hem bunu hedefleyen hem de oluşan havayı dağıtmak için birtakım örgütlerin eylem ihtiyacı içerisinde olduğunu belirttik. Hatta teröre destek veren ülkelerin de tek amacının bu olduğunu söyledik. Güvenlik güçlerimiz buna benzer 100'e yakın saldırıyı önledi.
Devlet burada çok iyi süreç götürüyor. Bu saldırı terör örgütü için bir çırpınış. Terör kanla besleniyor. Eylem dağılmakta olan örgüte ve onu destekleyen yapılara bir nefes olarak görülüyor onlar açısından. Dün de yine bir terörist yakalandı ve onun da amacı yine bir eylem yapmaktı. Uzun süreden beri bütün terör örgütleri bir eylem yapmanın ve bunu da olumlu süreci terse çevirmenin peşindeydi.
Burada terörde elde edilen bir başarı olmadığını ve hala ayaktayız mesajı verilmek istendi. Devlet bu konuda müteyakkız şekilde çalışıyor. Bu eylemin ayrıntıları ve kimler tarafından planlandığı ortaya çıkacaktır. Burada infaz koruma memurlarının hedef alınması da önemli. Cezaevinde ciddi örgüt mensupları var.
Türkiye bu noktada adaleti uygulayarak bir süreç yürütüyor. Ben bu saldırının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgede önceden çalışılmış, cezaevinin geçtiği saat ve güzergah ile ilgili keşif yapılmış."
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