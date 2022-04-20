Cezaevi servisine EYP’li saldırı: 1 şehit! Patlama ne anlama geliyor?

Devlet burada çok iyi süreç götürüyor. Bu saldırı terör örgütü için bir çırpınış. Terör kanla besleniyor. Eylem dağılmakta olan örgüte ve onu destekleyen yapılara bir nefes olarak görülüyor onlar açısından. Dün de yine bir terörist yakalandı ve onun da amacı yine bir eylem yapmaktı. Uzun süreden beri bütün terör örgütleri bir eylem yapmanın ve bunu da olumlu süreci terse çevirmenin peşindeydi.