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Son dakika: Muş'ta toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Muş’ta toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi.

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