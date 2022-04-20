Bombalı saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit için tören!

Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydederek, "İnfaz koruma memurlarımız büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar. Bu ilk şehidimiz değil. İstanbul'da Mehmet Selim Kiraz savcımız makamında terör örgütü tarafından şehit edilmişti. İzmir'de polis memurumuz Fethi Sekin terör saldırısını önlemek için şehit düşmüştü. Hem güvenlik güçlerimiz hem hakim savcı görevi yapanlarımız, infaz koruma memurlarımız devletin başka görevlerinde bulunan nice vatan evladını şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Kudretlidir; terör ve teröristlerle onları destekleyen her türlü güçle etkin kararlı mücadeleyi yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiç bir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararlıdır. Şehitlerimiz bu milletin görünmez muhafızlarıdır. Biz onların maneviyatından güç alıyor, onların bıraktığı vazifeyi koşarak yerine getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizde bir daha böylesi terör saldırıları olmaması; acı olaylar yaşanmamasını temenni ediyorum. Şehidimize Rabbimden rahmet diliyor, makamı cennet makamı ali olsun diye dua ediyorum. Rabbim şehitlerine ikram ettiği gibi bu şehidimize ikramını esergimesin Peygamberin yanı başında onu da ağırladıkları arasına katmasını diliyorum" dedi.