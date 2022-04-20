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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun çaba gösteren Türkiye girişimlerine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

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