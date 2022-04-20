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75 teröristi deşifre etti! İtirafçı İbrahim Parım'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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75 teröristi deşifre etti! İtirafçı İbrahim Parım’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'a verilen cezanın gerekçeli kararı tamamlandı.

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