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SON DAKİKA: 20 Nisan 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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SON DAKİKA: 20 Nisan 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

600

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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