SON DAKİKA: 20 Nisan 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.
19 NİSAN
18 NİSAN
17 NİSAN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?