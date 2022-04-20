SON DAKİKA: 20 Nisan 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.

19 NİSAN