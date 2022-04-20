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Son dakika: BM'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! İşte komşu ülkelere geçen mülteci sayısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: BM’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! İşte komşu ülkelere geçen mülteci sayısı

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 5 milyonu geçtiğini duyurdu. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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