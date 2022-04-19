Yunanistan'dan Rusya'ya yaptırım! Rus tankerine el koydular
Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Yunanistan Rus tankerine el koydu. Rusya Gemicilik Bakanlığı, Yunanistan'ın AB yaptırımları çerçevesinde Rus tankerine el koyduğunu söyledi.
Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus petrol tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Yunan "Kathimerini" gazetesinin haberine göre, Rusya bandıralı "Pegas" adlı gemi, petrol yükünü Mora Yarımadası'nda başka bir gemiye transfer etmek üzere yolda olduğu sırada kötü hava koşulları nedeniyle yöneldiği Eğriboz Adası'nın güneyindeki bir koyda durduruldu.
Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, koydan çıkışına izin vermedikleri petrol tankerine yönelik kararın, AB ve NATO'nun Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin yönergelere göre ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumunca verildiğini söyledi.
Avrupa Birliği, 8 Nisan'da Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketini onaylamıştı. Yeni yaptırımlar çerçevesinde AB ülkelerinin limanlarının Rus gemilerine kapatılmasına karar verilmişti.
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