Yunanistan’dan Rusya’ya yaptırım! Rus tankerine el koydular

Yunan "Kathimerini" gazetesinin haberine göre, Rusya bandıralı "Pegas" adlı gemi, petrol yükünü Mora Yarımadası'nda başka bir gemiye transfer etmek üzere yolda olduğu sırada kötü hava koşulları nedeniyle yöneldiği Eğriboz Adası'nın güneyindeki bir koyda durduruldu.