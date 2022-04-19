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Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge

Ukrayna Savaşı'nda ikinci aşamaya gelindi. Ukrayna'nın kuzeyinden çekilip gücünü ülkenin doğusuna kaydırma sürecini tamamlayan Rus ordusu yeniden saldırıya geçerken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi ise Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda ele geçirmeyi hedeflediği dört bölgeyi açıkladı. Rusların son hamlesi ile bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağı da öne sürüldü. Son dakika açıklaması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Operasyonun yeni bir aşaması başlıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:20
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Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın askeri operasyonda yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

India Today'e konuşan Lavrov "Ukrayna'nın doğusunda operasyonun yeni bir aşaması başladı ve bu an operasyonun en önemli anlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

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Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge

İŞTE HEDEFTEKİ 4 BÖLGE

URusya Ukrayna savaşına ilişkin dün geceden itibaren gelen son dakika haberleri dünyanın gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Rusya'nın, 9 Mayıs tarihinde dünyaya 'zafer' açıklaması yapmak için, saldırılarının yönünü değiştirdiği ve yeni harekata başladığı ifade ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

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Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge

Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya'nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.

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Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge

Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.

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Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge

Rusların ikinci hedefinin Harkiv bölgesindeki İzyum'dan Slavyansk ve Kramatorsk'a kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya'nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nin Gulyaypole bölgesi ve Mariupol olduğunu belirtti.