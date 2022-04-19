19 Nisan 2022, Salı
Rusya açıkladı: Ukrayna savaşında yeni aşama başlıyor! İşte hedefteki 4 bölge
Ukrayna Savaşı'nda ikinci aşamaya gelindi. Ukrayna'nın kuzeyinden çekilip gücünü ülkenin doğusuna kaydırma sürecini tamamlayan Rus ordusu yeniden saldırıya geçerken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi ise Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda ele geçirmeyi hedeflediği dört bölgeyi açıkladı. Rusların son hamlesi ile bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağı da öne sürüldü. Son dakika açıklaması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Operasyonun yeni bir aşaması başlıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:20
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