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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yakalanan 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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