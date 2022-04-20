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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberine göre: İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

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