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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarının ardından gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Kritik toplantı bugün yapılacak. Maske kararının ne olacağını merak eden vatandaşlar, toplantının saatini araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün toplanacak. Maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağına yönelik sorular belli olacak. Bakan Koca'nın, maske kullanımı dahil olmak üzere önemli kararların alınacağını duyurduğu Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantının saati henüz belli olması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde 'maske zorunluluğu' ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.

VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 19 Nisan tarihli tabloya göre, son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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