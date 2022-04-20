Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün toplanacak. Maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağına yönelik sorular belli olacak. Bakan Koca'nın, maske kullanımı dahil olmak üzere önemli kararların alınacağını duyurduğu Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 20 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantının saati henüz belli olması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde 'maske zorunluluğu' ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.