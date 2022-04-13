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Bodrum açıklarında 17 göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Bodrum açıklarında 17 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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