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Son dakika: Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika: Kırklareli’nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi...  Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

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