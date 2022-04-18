100 yıllık rüya gerçek oldu; Phaselis Tüneli! Antalya’yı, Ege ve İç Anadolu’ya bağlıyor

Kış aylarında 2, yaz aylarında ise 10 milyon kişiye hizmet verecek tüneli kullanmaya başlayan vatandaşlar, "Yüz yıllık rüya gerçek oldu. Bu yolu kullanırken hep tünelin açılmasını hayal ederdik. Hayallerimiz sonunda gerçekleşti" diye konuştu.

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