Binlerce düzensiz göçmen için işlem yapıldı! Sandalyeli kabadayı ve kadınların gizlice videosunu çekenler sınır dışı

TİKTOKÇU SAPIKLAR SINIR DIŞI EDİLECEK



Sosyal medya paylaşımlarına da vurgu yapılan açıklamada, "Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Yapılan paylaşımlar; ilgili kurumlarımızca yakından ve titizlikle takip edilmekte, suç unsuru taşıyan paylaşım ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu A.A, çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu H.I, sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu Z.W, U.M, M.K ve adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır. Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu T.M.S. sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli H.H., Pakistan uyruklu C.R. ve N.M. ile gasp olayına karışan Libya uyruklu A.M.D. geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınırdışı işlemleri devam etmektedir. Şehrimizin huzuru, güvenliği ve burada yaşayan herkesin esenliği için, güvenlik güçlerimiz 7/24 görevinin başındadır" denildi.

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