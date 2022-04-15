Binlerce düzensiz göçmen için işlem yapıldı! Sandalyeli kabadayı ve kadınların gizlice videosunu çekenler sınır dışı
İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4 bin 661'i Afganistan, bin 418'i Pakistan olmak üzere toplam 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı" denildi. Açıklamada sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli H.H. ve sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu kişilerin sınır dışı edilmelerine yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.
İstanbul Valiliği, son dönemde tartışma konusu olan göçmenler ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
72 BİN GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, Şehrimizde düzensiz göçle mücadele konusunda ilgili kurumlarımızca yoğun bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. İlgili mevzuatı ihlal ettiği veya suça karıştığı tespit edilen yabancılar hakkında yasal işlemler ivedilikle ve kararlılıkla uygulanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23 bin 72'si İstanbul'dan sınırdışı edilirken, 39 bin 525'i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
BİNLERCESİ İSTANBUL'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ
1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4 bin 661'i Afganistan, bin 418'i Pakistan olmak üzere toplam 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7 bin 684'ü İstanbul'dan sınırdışı edilirken, 7 bin 590'ı sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi" bilgilerine yer verildi.
TİKTOKÇU SAPIKLAR SINIR DIŞI EDİLECEK
Sosyal medya paylaşımlarına da vurgu yapılan açıklamada, "Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Yapılan paylaşımlar; ilgili kurumlarımızca yakından ve titizlikle takip edilmekte, suç unsuru taşıyan paylaşım ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu A.A, çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu H.I, sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu Z.W, U.M, M.K ve adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır. Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu T.M.S. sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli H.H., Pakistan uyruklu C.R. ve N.M. ile gasp olayına karışan Libya uyruklu A.M.D. geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınırdışı işlemleri devam etmektedir. Şehrimizin huzuru, güvenliği ve burada yaşayan herkesin esenliği için, güvenlik güçlerimiz 7/24 görevinin başındadır" denildi.
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