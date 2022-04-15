15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
ABONE OL
İstanbul’da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İstanbul'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA