Bilim Kurulu toplantısı bugün mü? 18 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 17 Nisan tarihli tabloya göre, son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.