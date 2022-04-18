Bilim Kurulu toplantısı bugün mü? 18 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, maskelerle ilgili önemli kararın alınacağını duyurmuştu. Bilim Kurulu toplantısını işaret eden Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun çok önemli toplantısının gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü? 18 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, özellikle maske başta olmak üzere Bilim Kurulu toplantısında önemli kararların alınacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler kritik toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı bugün mü? 18 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Kritik toplantının salı günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.
VAKALARDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 17 Nisan tarihli tabloya göre, son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
KOVİD-19 YOĞUN BAKIM SERVİSİ'NDE BOŞALAN YATAKLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI RAHATLATTI
İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakım ve servislerde boşalan yataklar, yaklaşık 2 yıldır yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının iş yükünü bir nebze olsun azalttı.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den itibaren Sağlık Bakanlığınca pandemi hastanesi ilan edilen DEÜ Araştarmı Uygulama Hastanesinde 20 yataklı 2 yoğun bakım servisi ile 30 yataklı 7 servis Kovid-19 hastalarına hizmet vermek için ayrıldı. Hastanede salgının başından bu yana 1000 hasta yoğun bakım servisinde, 3099 hasta ise Kovid-19 servislerinde tedavi gördü.
Son haftalarda vaka sayılarının azalmasıyla DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde bir Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi ile 6 servis kapatıldı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 4'e düştü, serviste ise 11 hastanın tedavisi sürüyor.
Azalan vaka sayıları ve boşalan yataklar en çok da salgının başından bu yana Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için mücadele veren sağlık çalışanlarını sevindirdi. Onlar vaka sayılarının azalmasına rağmen mesailerine ilk günkü özenle devam ediyor.
"AŞIYLA BİRLİKTE BU HASTALIĞI YENMEYE BAŞLADIK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Kovid-19 yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Ali Necati Gökmen, salgın sürecinin başından bu yana ilk kez vaka sayısının bu kadar azaldığını söyledi.
Vaka sayılarının azalmasında aşılanmanın önemli olduğuna dikkati çeken Gökmen, şunları kaydetti:
"Düşüşün havaların ısınması, aşı, toplumun belli bir kesiminin bu hastalığı geçirmesine bağlıyorum. Bunun dışında zamanı geldiğinde herkesin aşılarını yaptırması ve hiç aksatmaması gerekir. Bu hastalıkta koruyucu aşıdır. Yaz ayları gelince psikolojik olarak toplum bu hastalıktan sıkıldı. Bu sıcakta maskeleri kullanmaya devam etmemiz lazım. Özellikle kapalı alanlara maskeyle girmemiz önemli. Aşı da olsanız kendinizi korumanız lazım. Aşıyla birlikte bu hastalığı yenmeye başladık diye düşünüyorum. Bu hastalığın havalar soğumaya başlarsa tekrar pik yapma olasılığı var. Bu dönemde eski sistem gibi maske, mesafe, kendimize dikkat etmemiz lazım."
Gökmen, hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavileri süren hastaların aşısız olduğunu, aşılanan hastaların süreci daha rahat geçirdiğini ifade etti.
"SALGININ BU ŞEKİLDE SEYRETMESİNİ ÇOK İSTİYORUM"
Hemşire Melek Alçı da salgın nedeniyle 2 yıldır ailelerinden ve çocuklarının uzak kaldıklarını anlattı.
Her sabah mesaiye geldiğinde boş yoğun bakım yataklarını görünce mutlu olduğunu vurgulayan Alçı, "Salgının bu şekilde seyretmesini çok istiyorum. Yaz döneminde geçen yıla oranla bayağı bir düşüş var. Demek ki aşılanma karşılığını buldu. İnsanlar aşılamaya yöneldi. Artık maskesiz dolaşmak istiyoruz. Herkes dikkat etsin, aşılarını olsunlar. 'Yaz geldi.' diye rehavete kapılmasınlar. Çok zor günler atlattık. Yoğun bakımın Kovid-19 kısmı boş kalsın. Biz normal yoğun bakım hastalarına bakalım." diye konuştu.
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