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Ege'de düzensiz göçmen operasyonu! Ekipleri 100 kişiyi yakaladı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Ege’de düzensiz göçmen operasyonu! Ekipleri 100 kişiyi yakaladı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıdığından şüphelendikleri bir tekneye operasyon düzenledi. Ege Denizi'nde 100 düzensiz göçmeni taşıyan tekne ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A Haber ekiplerinden Sefer Ayçe, Sahil Güvenlik ekipleri ile Karaburun açıklarında yapılan devriye görevine katıldı. Bölgede ekipler seyir halinde olan tekneden şüphelendiler. Ekipler teknede kaçak göçmen olduğundan kuşku duydular.

Sefer Ayçe'nin operasyon anından aktardıkları:

"Ekipler tekneyi gördükleri anda takibe başladı ve sirenleri çaldı. Teknenin oldukça kalabalık olduğu gözüküyor. Karaburun açıklarında ekipler devreyi görevlerini yerine getiriyordu. Bu devriyeler özellikle düzensiz göçmenler için yapılıyor.

Şüphe üzerinde takibe alınan tekne çok kalabalık. Teknenin arka tarafından çok fazla kişi var ve ekipler tekneye dikkatli şekilde yaklaştı. Bu teknelerin kamara bölümleri oldukça geniştir eğer dışarıda bu kadar insan kaldıysa çok fazla göçmenin olduğunu ifade edebiliriz.

Teknede çocukların olduğu da görülebiliyor. Teknenin arka tarafında insanlar ellerinde çanta ile bekliyorlar. Göçmenler Afganistan'dan geldiklerini ifade ettiler. Düzensiz göçmenler İtalya'ya gitmek için yola çıktıklarını söylediler.

Afganistan'dan İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandılar. Göçmenler buradan karaya çıkarılacaklar. Burada yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekler."

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