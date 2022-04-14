Ege’de düzensiz göçmen operasyonu! Ekipleri 100 kişiyi yakaladı

Şüphe üzerinde takibe alınan tekne çok kalabalık. Teknenin arka tarafından çok fazla kişi var ve ekipler tekneye dikkatli şekilde yaklaştı. Bu teknelerin kamara bölümleri oldukça geniştir eğer dışarıda bu kadar insan kaldıysa çok fazla göçmenin olduğunu ifade edebiliriz.