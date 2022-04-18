Son açıklamalar: Karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı?
Karantina bitiyor mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında testi pozitif çıkanlar 7 gün karantinaya alınıyor. Aşılama ile birlikte salgında önemli aşama kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske ile ilgili açıklamalarının ardından gözler karantina süresine çevrildi. Peki, karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Karantina süresi kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Maske kullanımı zorunluluğu ile ilgili yapılan açıklamanın ardından karantina süresi de gündeme geldi. 7 gün olarak belirlenen pozitif vakaların karantina süresinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı? İşte cevaplar...
7 GÜN KARANTİNA KALKIYOR MU?
Pozitif vakaların 7 gün karantina süresi şu an devam ediyor. Karantinanın bitip bitmeyeceği ile ilgili açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Kritik toplantı bu hafta yapılacak.
BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI
Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi. Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.
KOVİD-19'DA 'ENDEMİ SÜRECİ' BAŞLADI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı." diye konuştu.
Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.
"TÜRKİYE GENELİNDE HASTANEYE MÜRACAATLAR OLDUKÇA AZALDI"
Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, "Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı." dedi.
Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, domuz gribinde de benzer durumun yaşandığını anımsattı.
ENDEMİ-PANDEMİ FARKI
Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.
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