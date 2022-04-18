Son açıklamalar: Karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı?

Karantina süresi kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Maske kullanımı zorunluluğu ile ilgili yapılan açıklamanın ardından karantina süresi de gündeme geldi. 7 gün olarak belirlenen pozitif vakaların karantina süresinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, karantina bitiyor mu? 7 gün karantina süresi kalkıyor mu? Kovid-19 karantina kalkacak mı? İşte cevaplar...

7 GÜN KARANTİNA KALKIYOR MU?

Pozitif vakaların 7 gün karantina süresi şu an devam ediyor. Karantinanın bitip bitmeyeceği ile ilgili açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Kritik toplantı bu hafta yapılacak.