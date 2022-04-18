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Evlat nöbetindeki aile sayısı 284 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Evlat nöbetindeki aile sayısı 284 oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 959 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken dağa götürülen oğlu Şahin için gelen Fatma Çetin ile birlikte 284'e yükseldi.

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