Beklenen açıklama: Maskeler ne zaman kalkacak? 2022 maske zorunluluğu ne zaman zaman kalkıyor?

Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı." diye konuştu.

Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.