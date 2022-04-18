Beklenen açıklama: Maskeler ne zaman kalkacak? 2022 maske zorunluluğu ne zaman zaman kalkıyor?
Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında maskelerle ilgili yeni bir karar alınacağını duyurdu. Bu gelişmelerin maskelerin ne zaman kalkacağına yönelik sorular gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, maskeler ne zaman kalkacak? 2022 maske zorunluluğu ne zaman zaman kalkıyor? İşte son gelişmeler...
Maskeler ne zaman kalkacak? 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgınında yeni kararlar gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." diyerek Bilim Kurulu toplantısının tarihini açıkladı. Bu gleişmelerin ardından maskelerin kalkacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, maskeler ne zaman kalkacak? 2022 maske zorunluluğu ne zaman zaman kalkıyor? İşte haberin detayları...
MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısının 20 Nisan Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Kovid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.
KOVİD-19'DA 'ENDEMİ SÜRECİ' BAŞLADI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı." diye konuştu.
Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.
"TÜRKİYE GENELİNDE HASTANEYE MÜRACAATLAR OLDUKÇA AZALDI"
Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, "Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı." dedi.
Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, domuz gribinde de benzer durumun yaşandığını anımsattı.
ENDEMİ-PANDEMİ FARKI
Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.
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