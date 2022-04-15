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İzmir'de FETÖ ve PKK'ya çifte operasyon! PKK'nın dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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İzmir’de FETÖ ve PKK’ya çifte operasyon! PKK’nın dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren terörist yakalandı

PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen bir terörist, İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişide, aynı ilçede jandarma tarafından gözaltına alındı.

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