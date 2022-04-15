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Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğenine verilen cezanın gerekçesi açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğenine verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Son dakika haberine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasında gerekçeli karar açıklandı. İşte haberin detayları...

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