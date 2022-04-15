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AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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AK Parti’nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı. Peki Abdullah Özdemir kimdir? İşte detaylar...

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