Kuşadası Belediyesi için usulsüzlük iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz'a darp! PKK-KCK detayı...
CHP'li Kuşadası Belediyesi’nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz’ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Ergun Poyraz’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olan T. B. ve Z. B. isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi’nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi. T. B. ve Z. B. isimli kardeşlerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Güvenlik güçlerinin; 11 Nisan Pazartesi günü saat 19.20 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi No:2 Kuşadası adresinde kavga olduğunun bildirilmesi olay yerine gittiği öğrenildi.
Olay yerinde Ergün Poyraz'ın yüzünden yaralı olduğu, Poyraz'ın ambulans ile Söke Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
ŞÜPHELİLER, ERGUN POYRAZI ARACINA ÇARPMA BAHANESİYLE ARADILAR
Tanık Gökhan G. ve Ergun Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz'ın alınan beyanlarında, Ergun Poyraz'ın ikametinde otururken 0552845xxxx nolu telefonun, Ergün Poyraz'ı aradığı ve aracına çarpma bahanesi ile Ergun Poyraz'ı caddeye çağırdıkları öğrenildi.
Beyaz renkli araçla gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç şahsın Ergun Poyraz'ı darp ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Ergün Poyraz'ın alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin olduğu ve cerrahi yoğun bakıma yatışının yapıldığı öğrenildi.
Olay yerinde kamera sistemine rastlanıldığı ifade edildi.
ŞÜPHELİ ARAÇ ZTB İNŞAAT FİRMASINA AİT
Şüpheli aracın 35 xx xxxx plaka sayılı F. marka araç olduğu, aracın ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması yönünde tahkikata başlanıldığı ifade edildi.
ERGUN POYRAZ'I ARAYAN GSM HATTI ZTB İNŞAAT FİRMASINA ADINA KAYITLI
Ergun Poyraz'ı arayan GSM hattının ZTP inşaat firmasına kayıtlı GSM hattı ile irtibatlı olduğu öğrenildi.
35 XX XXXX plaka sayılı aracın ZTB inşaat firmasına kayıtlı olduğu, inşaat firmasının T. B. ve Z. B. isimli kardeşlere ait olduğu ve söz konusu kişilerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
ZTB inşaat firmasının Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldıkları, bu ihalelerin usulsüz olduğu şeklinde yerel haber sitelerinde zaman zaman haberlerin yer aldığı, aynı konu ile ilgili Ergun Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'ne Bilgi Edinme Başvuru Formu (dilekçe) verdiği öğrenildi.
Olayın faili veya azmettiricilerinin T. B. ve Z. B. isimli kardeşler olduğu düşünülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı destek ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri için...
- Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte o rakamlar...
- Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pelin Akil'den sonra...
- Büyük İstanbul depremi için uyarı! 3 uzman isim uyardı: Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...
- İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AFAD: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?
- Twitter çöktü mü, video oynatma hatası nedir? Twitter içerik mevcut değil sorunu ne zaman çözülecek?
- Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...