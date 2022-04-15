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Son dakika: Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu! 105 kişi hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu! 105 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da başlatılan PKK/KCK operasyonunda 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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