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Son dakika | MİT'ten nokta operasyonu! PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika | MİT’ten nokta operasyonu! PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberi...Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

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