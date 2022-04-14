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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalar: Diplomatik çabalarımız sürecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Ukrayna’da Savaş Konferansı’nda önemli açıklamalar: Diplomatik çabalarımız sürecek

Son dakika haberine göre… İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da Savaş Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, “Türkiye bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli faktör. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesi, barışın temin edilmesidir. Ukrayna’da öncelik ateşkesin sağlanması. Diplomatik çabalarımız sürecek. ” dedi

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