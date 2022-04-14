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Rusya'dan Ukrayna'ya tehdit! Kiev dahil her yeri vururuz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Rusya’dan Ukrayna’ya tehdit! Kiev dahil her yeri vururuz

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj girişimleri konusunda tehdit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj ve bombardıman girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

"Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki nesnelere yönelik sabotaj ve saldırı girişimlerini görüyoruz." diyen Konaşenkov, "Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak" ifadelerine yer verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine de değinen Konaşenkov, "Mariupol şehrinde bulunan ticari liman, Nazi oluşumu 'Azov' militanlarından tamamen kurtarıldı.'' dedi.

Naziler tarafından limandaki gemilerde rehin tutulan yabancı uyruklu kişiler de dahil olmak üzere tüm rehinelerin serbest bırakıldığını belirten Konaşenkov, "Kentte bulunan Ukrayna askeri birliklerinden ve Azov'dan geri kalanlar bloke edilerek kuşatmadan kaçma fırsatından yoksun bırakıldı" şeklinde konuştu.

Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 36 askeri nesneyi yok ettiğini de kaydetti.

Konaşenkov, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana (Ukrayna'ya ait) 130 uçak, 103 helikopter, 244 uçaksavar füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 173 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 243 çoklu roketatar, 937 saha topçu silahları ve havanlarının yanı sıra 2 bin 82 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da işgal saldırılarının sürdüğü Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını 'meşru askeri hedef' olarak tanımlayarak "Uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği verdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların "anlamsız" olduğunu belirtti.

"Aynı zamanda, Amerikalılara ve diğer Batılılara, operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecine zarar verme yönündeki girişimlerin engelleneceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onları, Ukrayna topraklarında hareket eden silahlı ABD-NATO araçlarının meşru askeri hedefler olarak görüldüğü konusunda uyarıyoruz."

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