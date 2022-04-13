ABD’den Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ilave yardım kararı: Başkan Joe Biden duyurdu

ZELENSKIY'E ONAYLADIĞIMI BİLDİRDİM

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelenskiy'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim." ifadesini kullandı.