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Ukrayna: Karadeniz'deki Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisini vurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Ukrayna: Karadeniz’deki Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisini vurduk

Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurdukları, şu anda geminin yandığını duyurdu.

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