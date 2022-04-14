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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Putin-Zelenskiy buluşması mesajı

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Putin-Zelenskiy buluşması mesajı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye hükümetinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yoğun mesai harcadığını dile getirdi. Liderler zirvesinin uzak olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "İki liderin 'evet' demesine bağlı. Özellikle Putin'in. Putin buna 'hayır' demedi." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Buça'da yaşananların müzakereyi olumsuz anlamda etkilediğini belirterek tüm zorluklara rağmen ateşkes imkanının da var olduğunu söyledi.

Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, NTV ekranlarında yaptığı açıklamada "Tıkanan noktalarda kolaylaştırıcıyız. Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Mariupol'den tahliyelerle ilgili Çavuşoğlu, "İstediğimiz neticeyi maalesef henüz alamadık. Her iki taraf birbirini suçluyor. Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik. Otobüsümüz şehrin dışında bekliyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Yaralıların özellikle çıkarılması için gemiye ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

"Bir liderler zirvesi çok mu uzak?" sorusuna Çavuşoğlu, "Bana göre çok uzak değil. İki liderin 'evet' demesine bağlı. Özellikle Putin'in. Putin buna 'hayır' demedi. İki liderin biraraya gelmesi için görüş ayrılıklarının azaltılması lazım. Bu konuda da iki heyet arasında yoğun müzakerelerinin devam ettiğini görüyoruz." açıklamasını yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

"Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu. "Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik" şeklinde konuştu.

"TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİYE İHTİYAÇ YOK"

Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

TÜRKİYE, RUSYA YAPTIRIMLARINA KATILACAK MI?

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

"Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım" diyen Bakan, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.

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