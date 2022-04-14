Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Putin-Zelenskiy buluşması mesajı

"Bir liderler zirvesi çok mu uzak?" sorusuna Çavuşoğlu, "Bana göre çok uzak değil. İki liderin 'evet' demesine bağlı. Özellikle Putin'in. Putin buna 'hayır' demedi. İki liderin biraraya gelmesi için görüş ayrılıklarının azaltılması lazım. Bu konuda da iki heyet arasında yoğun müzakerelerinin devam ettiğini görüyoruz." açıklamasını yanıtını verdi.