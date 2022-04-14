Tehlikenin adı Tarlabaşı Toplum Merkezi! Sosyal medya ayağa kalktı: Kapatılsın

İŞTE O AÇIKLAMA: "TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ KAPATILSIN!"

Sosyal medyadan yürütülen "Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın" kampanyasının metni ise şöyle:

"Küçük çocuklara 'cinsiyet eşitliği' adı altında eşcinsellik övgüsü ve telkinleri yapılan, sakıncalı içerikleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imha edilen kitapları eğitim materyali olarak kullanan, çocukların PKK sempatizanı birer birey olmaları için müfredat oluşturan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması talebiyle yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli bazı medya kuruluşlarının hukuki süreci baltalamak için kamuoyu oluşturma ve ellerinde bulundurdukları medya gücünü bu amaçta kullanma çabalarının farkındayız. Kapatma talebiyle 14 Nisan'da ilk duruşması görülecek olan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin aile kurumunu tehdit eden ve yaptığı terör propagandası sebebiyle milli güvenlik sorunu oluşturan bir yapı olduğu aşikârdır. Bu sebeple hukuki süreç içerisinde atılan her adımın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!"