Son dakika: CHP’li İBB ’deniz taksi’yle böyle battı: 165 milyon lira zarar!

165 MİLYON LİRA ZARAR

Gelirler Müdürlüğü'ne göre deniz taksiden 54 bin 301 bin TL gelir elde etti. Belediye yönetiminin tercih ettiği yöntem sebebiyle, belediye KDV dahil 165 milyon TL bedelle aldığı ve işlettirdiği bu taksilerin amortisman ve bakım maliyetleri de dikkate alındığında hiç harcama yapmadan gördürebileceği hizmet için ciddi maliyet oluştu. Kamu zararına sebebiyet verildi.