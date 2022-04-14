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Son dakika: CHP'li İBB 'deniz taksi'yle böyle battı: 165 milyon lira zarar!

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: CHP’li İBB ’deniz taksi’yle böyle battı: 165 milyon lira zarar!

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımı için kendi şirketine 84 milyon 950 bin TL ödeyerek 50 adet deniz taksi satın aldı. Aynı şirkete 54 milyon 973 bin 380 TL yıllık hizmet bedeli ödedi. 2021'deki tek gelir 54 bin lira oldu. 22 Ocak'ta Haliç Tersanesi'nde görüntülenen deniz taksilerin 12 Nisan'da da yerlerinde sabit olarak bekletildiği belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 165 milyon liraya satın aldığı 50 adet deniz taksinin içler acısı hali görüntülendi.

İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda taksilerden sadece 54 bin lira gelir elde edildiği gerçeği yer alırken, taksilerin denizde atıl halde beklediği objektiflere yansıdı.

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, 22 Ocak'ta Haliç Tersanesi'nde görüntülenen deniz taksilerin 12 Nisan'da da yerlerinde sabit olarak bekletildiği belirlendi.

50 ADET DENİZ TAKSİ SATIN ALINDI

Deniz taksilerle ilgili olarak 2021 Yılı Denetim Raporu'nda şu ifadelere yer verilmişti: 27 Temmuz 2021 tarihli deniz Taksi Mal Alım İşi İhalesi 84 milyon 950 bin TL+KDV bedelle İBB iştiraki Şehir Hatları'na verildi. 50 adet deniz taksi satın alındı.

165 MİLYON LİRA ZARAR

Gelirler Müdürlüğü'ne göre deniz taksiden 54 bin 301 bin TL gelir elde etti. Belediye yönetiminin tercih ettiği yöntem sebebiyle, belediye KDV dahil 165 milyon TL bedelle aldığı ve işlettirdiği bu taksilerin amortisman ve bakım maliyetleri de dikkate alındığında hiç harcama yapmadan gördürebileceği hizmet için ciddi maliyet oluştu. Kamu zararına sebebiyet verildi.

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