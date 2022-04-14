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Son dakika: Dışişleri'nden Filipinler'e taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: Dışişleri’nden Filipinler’e taziye mesajı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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