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Yunanistan'a kaçmaya çalışan hainlere geçit yok!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan hainlere geçit yok!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı. Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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