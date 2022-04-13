İETT araçlarındaki kazaların sebebi İBB! Mercedes firması açık açık uyarmış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin otobüslerin ilgili parçalarının değişmemesi durumunda yolda kalacağı uyarısını görmezden geldiği ortaya çıktı. İhaleye katılan Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin ihaleden 41 gün önce teknik şartnameye, otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini istediği, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu resmi yazıyla İBB’ye bildirdiği ancak İBB’nin bu uyarıyı dikkate almadığı tespit edildi.
İstanbullular, hemen her gün arızalanan ve yolda kalan otobüsler yüzünden yollarda perişan olurken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin otobüslerin ilgili parçalarının değişmemesi durumunda yolda kalacağı uyarısını görmezden geldiği ortaya çıktı.
MERCEDES İHALEDEN 41 GÜN ÖNCE İBB'Yİ UYARMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda, İETT otobüslerinin bakım ve onarımına ilişkin yazışmalar yer aldı.
Raporda; ihaleye katılan Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin ihaleden 41 gün önce teknik şartnameye, otobüslerde yapılması zorunlu olan konuların eklenmesini istediği, aksi durumda otobüslerin yolda kalma riski olduğunu resmi yazıyla İBB'ye bildirdiği ancak İBB'nin bu uyarıyı dikkate almadığına dikkat çekiliyor.
"OTOBÜSLER YOLCU İÇİN RİSKLİ HALDEDİR"
Rapora göre Mercedes, ihaleden önce teknik şartnamede yıpranmış olan otobüslere yapılması gerekenlerin de yer alması gerektiğini belirtmesine rağmen İBB bu uyarıları dikkate almamış. Mercedes-Benz Türk A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni şu şekilde uyarmış: "Yıllardır onarım ve kısmi değişimlerle yıpranmış ilgili kapsamların daha uzun süre kısmi/geçici onarım ve değişimi ile önümüzdeki yıllarda devam etmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından risklidir. Söz konusu kapsamın bir aksiyon çerçevesinde komple orijinal yedek parça ile yenilenmesi gerekmektedir."
"OTOBÜSLERİN YOLDA KALMA İHTİMALİ VAR"
"Mevcut yıpranma ve yaşlanma sebebiyle ömrünü tamamlamaya yaklaşmış kapsamın değişmemesi durumunda yolda kalma ve yüksek yolcu memnuniyetsizliği riski vardır. Filoya yeni eklenecek metrobüs hattı dışında kullanılmış araçlar incelendiğinde ilgili kapsamların hiç elden geçmediği ve metrobüs şartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Metrobüs uygulama, saha ve çalışma şartlarına araçların ilgili kapsamlarının yenilenmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından önem arz etmektedir."
1 AYDA 638 ARAÇTAN 378'Sİ ARIZA YAPTI
Raporda; söz konusu ihale kapsamında bakım ve onarımı ihale edilen 638 araçtan 1 aylık süre içinde 378 aracın arıza yaptığına dikkat çekildi. Raporda; "Arıza kaydı nedeniyle garaja dönmüş olması bakım hizmetinin doğru ve verimli yapılmadığının delilidir" denildi. Rapora göre arıza yapan 378 aracın 134 tanesinin Mercedes Capacity model olduğu ve arıza kaydı nedeniyle Edirnekapı Garajı'na döndüğü, kalan 244 Conecto model aracın da Hasanpaşa Garajı'na döndüğü tespit edildiğine dikkat çekiliyor.
İBB MERCEDES'İ ES GEÇTİ İHALAYİ ÖZGÜR KARABAT'A VERDİ
11 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık maliyeti 547 milyon 425 bin 206 TL olan "137.621,000 Km Otobüs Bakım ve Onarım" işi ihalesini, otobüsleri üreten Mercedes-Benz Türk A.Ş. de girmesine rağmen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı. Mercedes ihaleye girmekle kalmadı, ihale kapsamındaki araçların bakımı için değişimi zorunlu olan parçaları ve yapılması zorunluluk arz eden hususları detaylı olarak belirtip bunların teknik şartnameye eklenmesini de istedi. Ancak İBB bu uyarıyı görmezden geldi.
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