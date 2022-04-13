İETT araçlarındaki kazaların sebebi İBB! Mercedes firması açık açık uyarmış

1 AYDA 638 ARAÇTAN 378'Sİ ARIZA YAPTI

Raporda; söz konusu ihale kapsamında bakım ve onarımı ihale edilen 638 araçtan 1 aylık süre içinde 378 aracın arıza yaptığına dikkat çekildi. Raporda; "Arıza kaydı nedeniyle garaja dönmüş olması bakım hizmetinin doğru ve verimli yapılmadığının delilidir" denildi. Rapora göre arıza yapan 378 aracın 134 tanesinin Mercedes Capacity model olduğu ve arıza kaydı nedeniyle Edirnekapı Garajı'na döndüğü, kalan 244 Conecto model aracın da Hasanpaşa Garajı'na döndüğü tespit edildiğine dikkat çekiliyor.





İBB MERCEDES'İ ES GEÇTİ İHALAYİ ÖZGÜR KARABAT'A VERDİ

11 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık maliyeti 547 milyon 425 bin 206 TL olan "137.621,000 Km Otobüs Bakım ve Onarım" işi ihalesini, otobüsleri üreten Mercedes-Benz Türk A.Ş. de girmesine rağmen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı. Mercedes ihaleye girmekle kalmadı, ihale kapsamındaki araçların bakımı için değişimi zorunlu olan parçaları ve yapılması zorunluluk arz eden hususları detaylı olarak belirtip bunların teknik şartnameye eklenmesini de istedi. Ancak İBB bu uyarıyı görmezden geldi.