CHP terörden ifşa olan HDP'lileri İBB'de işe soktu! Skandalın perde arkası ortaya çıktı
CHP-HDP ortaklığı İBB'deki işe alımlarda da kendini gösterdi. CHP'li İBB'nin PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve eylemlere katıldığı tespit edilen kişilerin nasıl belediyede işe girdiği ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını örgüt mensuplarına açan İBB'nin ifşa olan HDP'li isimleri CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK yandaşlarına belediyede kadro verdiği ortaya çıkmıştı. Skandalı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.
KADROLAR HDP'LİLER İÇİN AÇILDI
Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İBB'ye inceleme başlatılırken belediyenin örgütle iltisaklı kişileri nasıl işe aldığı ortaya çıktı.
Kadroları örgüt mensupları için boşaltan İBB'nin terör örgütleriyle bağı bulunan HDP'lileri kadrosuna almadan önce CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katıldığı tespit edilen kişileri belediyeye nasıl aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını örgüt mensuplarına açan İBB'nin ifşa olan HDP'li isimleri CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.
CHP'li İBB'nin terörden ifşa olan HDP'lileri CHP üyesi yaparak işe aldığı ortaya çıktı.
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