CHP terörden ifşa olan HDP’lileri İBB’de işe soktu! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

İLÇE BAŞKANI TUTUKLANINCA SOLUĞU CHP'DE ALDI

HDP Avcılar İlçe Başkanlığı'nda görevli olan Dilan Yeniyurt'un ilçe başkanı tutuklanınca önce CHP'ye üye olduğu daha sonra ise Bağcılar ilçe örgütüne girdiği öğrenildi. Dilan Yeniyurt, şu sıralar CHP Bağcılar ilçe başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.