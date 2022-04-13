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Son dakika | Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünden yargılanan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Son dakika | Esra Hankulu’nun şüpheli ölümünden yargılanan Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu

Son dakika haberi... Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un (27) şüpheli olarak tutuklandığı olayda Uygun 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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