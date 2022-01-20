HaberlerGaleriEsra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun 'uyuyor' pozisyonu vermiş
Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun 'uyuyor' pozisyonu vermiş
Evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile beraberindeki sanıklar hakkında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Hankulu'nun darp edildiği ve künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ve Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu verdiği aktarıldı.
Giriş Tarihi: 20.01.2022 11:08Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:56