20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun 'uyuyor' pozisyonu vermiş

Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun 'uyuyor' pozisyonu vermiş

Evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile beraberindeki sanıklar hakkında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Hankulu'nun darp edildiği ve künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ve Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu verdiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:56
  • 1
  • 13
Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun ’uyuyor’ pozisyonu vermiş

Ankara'daki evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ile Dilan Civelek ile Furkan Gürgil'in yargılanmasına ilişkin cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını mahkemeye sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun ’uyuyor’ pozisyonu vermiş

Mütalaada, olay günü Ümitcan Uygun'un odada, Hankulu'nun hayati bölgesi olan başına cebir uyguladığı bu nedenle maktulün düşürülmesi veya kafasının sert ve künt bir zemine çarptırılması sonucunda hayatını kaybettiği, ardından Uygun'un cesede yatakta uyur pozisyonu vererek evden ayrıldığı ifade edildi.

  • 3
  • 13
Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun ’uyuyor’ pozisyonu vermiş

Adli tıp raporlarında maktulün ölümünden önceki 24 saat içinde beyin kanaması geçirdiği, ölümün maktulün evde olduğu ve kötüleştiği 01.00 ile 12.30 arasındaki saat diliminde olduğu o süre içerisinde sanık Uygun'un evde bulunduğu anlatıldı.

  • 4
  • 13
Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun ’uyuyor’ pozisyonu vermiş

'ÜMİTCAN UYGUN ÖLDÜRDÜ'
Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sırada Hankulu'nun çenesinin kitlendiğinin anlaşıldığı, alınan raporlardan ve sanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere vücuttaki darbelerden sonra bir saat içerisinde maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu bu şekilde Hankulu'nun Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

  • 5
  • 13
Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun ’uyuyor’ pozisyonu vermiş

DARP EDİLDİ ANLATILDI
Esra Hankulu'nun olay gününde Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği kaydediler mütalaada darbeler neticesinde Hankulu'nun vücudunda bası, ekimoz ve sıyrık izlerinin oluştuğu belirtildi.