Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun ’uyuyor’ pozisyonu vermiş

'ÜMİTCAN UYGUN ÖLDÜRDÜ'

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sırada Hankulu'nun çenesinin kitlendiğinin anlaşıldığı, alınan raporlardan ve sanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere vücuttaki darbelerden sonra bir saat içerisinde maktulün kustuğu ve şuurunun bozulduğu bu şekilde Hankulu'nun Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.