Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak?
Eskişehir elektrik kesintisi saat kaçta? OEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Eskişehir'de 14-15 Nisan tarihlerinde bazı ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Duyurunun yayımlanmasının ardından kesinti yapılacak bölgeler araştırılmaya başlandı. Peki, 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak? İşte haberin detayları...
Eskişehir elektrik kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı öğrenildi. Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintinin detayları belli oldu. Peki, 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak? İşte merak edilenler...
ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE, SAAT KAÇTA?
İşte OEDAŞ tarafından yayımlanan duyuruya göre, Eskişehir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri:
Eskişehir, SİVRİHİSAR: 14 Nisan 2022 09:00 - 11:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 14.04.2022-09:00 -14.04.2022-11:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ELCİK: ELCİK SOKAK MERKEZ - MEMİK: , MEMİK SOKAK MERKEZ - ZEYKÖYÜ: , ZEYKÖYÜ SOKAK 3. ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, TEPEBAŞI: 14 Nisan 2022 12:00 - 14:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle14.04.2022-12:00 -14.04.2022-14:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - GÜNDÜZLER : CUMHURİYET CADDE , GÜL SOKAK , ALTIN SOKAK , BADEM SOKAK , BAĞLAR SOKAK , BAHÇE SOKAK , BAŞARAN SOKAK , BAYIR SOKAK , BELEDİYE SOKAK , CAMİ (HACIOSMANBEY) SOKAK , CAMİ KÜME EVLER , CUMHURİYET (HACIOSMANBEY) MEYDAN , CUMHURİYET 1 CADDE , ÇAMLIK SOKAK , ÇETİN SOKAK , ÇIKMAZ SOKAK , ÇİMEN SOKAK , DEĞİRMEN SOKAK , DEMİR SOKAK , DEPO SOKAK , DERE SOKAK , DOĞU SOKAK , ESEN SOKAK , FİDAN SOKAK , GÜNTEKİN SOKAK , GÜRBÜZ ÇIKMAZ SOKAK , GÜRBÜZ SOKAK , HARMAN SOKAK , HÜSEYİN AÇIK CADDE , İPEK SOKAK , KARAKOL SOKAK , LALE SOKAK , MENEKŞE SOKAK , MEZARLIK SOKAK , ÖZER SOKAK , PAZAR SOKAK , POYRAZ SOKAK , SAĞLIK SOKAK , SEDİR SOKAK , SÖĞÜT SOKAK , TEKKE SOKAK , UZAY SOKAK , ÜNAL SOKAK , YAYLA KÜME EVLERİ , YAYLA MEVKİİ KÜME EVLER , YAYLA YOLU SOKAK , YENİ KÜME EVLER , YENİ SOKAK , BARAK BAĞLARI MEVKİİ KÜME EVLER , DÜĞÜN SOKAK MERKEZ - AHILAR : , 261.SOKAK , 262.SOKAK , 263.SOKAK , 267.SOKAK , 323.SOKAK , 330.SOKAK , 335.SOKAK , 576.SOKAK MERKEZ - BEYAZALTIN : , BEYAZALTIN SOKAK MERKEZ - CUMHURİYET : , 323.SOKAK , 401 SOKAK , 550 SOKAK , 551.SOKAK , 552.SOKAK , 553.SOKAK , 554.SOKAK , 555.SOKAK , 556.SOKAK , 557.SOKAK , 558.SOKAK , 559.SOKAK , 560.SOKAK , 561.SOKAK , 562.SOKAK , 563.SOKAK , 564.SOKAK , 565.SOKAK , 566.SOKAK , 568.SOKAK , 570.SOKAK , 571.SOKAK , 572.SOKAK , 573 SOKAK , 574.SOKAK , 575.SOKAK , 576.SOKAK , 577.SOKAK , 578.SOKAK , 579.SOKAK , 580.SOKAK , SARICAKAYA CADDESİ MERKEZ - DANİŞMENT : , 1226.SOKAK , 1227.SOKAK , 1228.SOKAK , 1229.SOKAK , 1230.SOKAK , 1231.SOKAK , 1232.SOKAK , 1233.SOKAK , 1234.SOKAK , 1235.SOKAK , 1236.SOKAK , 1237.SOKAK , 1238.SOKAK , 1239.SOKAK , 1240.SOKAK , 1241.SOKAK , 1242.SOKAK , 1243.SOKAK , 1244.SOKAK , 1245.SOKAK , 1246.SOKAK , 1247.SOKAK , 1248.SOKAK , 1250.SOKAK , 1252.SOKAK , 1254.SOKAK , 1256.SOKAK , 337 SOKAK MERKEZ - KIZILCAÖREN : , 1186.SOKAK , 1187.SOKAK , 1188.SOKAK , 1189.SOKAK , 1190.SOKAK , 1191.SOKAK , 1192.SOKAK , 1193.SOKAK , 1194.SOKAK , 1195.SOKAK , 1196.SOKAK , 1197.SOKAK , 1198.SOKAK , 1199.SOKAK , 1200.SOKAK , 1201.SOKAK , 1202.SOKAK , 1203.SOKAK , 1204.SOKAK , 1205.SOKAK , 1206.SOKAK , 1207.SOKAK , 1208.SOKAK , 1210.SOKAK , 1212.SOKAK , 1214.SOKAK , 1216.SOKAK , 337. SOKAK , 80. SOKAK MERKEZ - KOZLUBEL : , KOZLUBEL SOKAK MERKEZ - YAKAKAYI : , YAKAKAYI SOKAK MERKEZ - GÖKDERE : , 322.SOKAK , 323.SOKAK , 324.SOKAK , 326.SOKAK , 327.SOKAK , 328.SOKAK , 329.SOKAK , 330.SOKAK , 331.SOKAK , 332.SOKAK , 334.SOKAK , 335.SOKAK , 336.SOKAK , 337 SOKAK , 565 SOKAK 3.ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRİTBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, ODUNPAZARI: 14 Nisan 2022 12:00 - 14:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle14.04.2022-12:00 -14.04.2022-14:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - AĞAPINAR : , 10.SOKAK , 11.SOKAK , 12.SOKAK , 13.SOKAK , 14.SOKAK , 16.SOKAK , 17.SOKAK , 18.SOKAK , 19.SOKAK , 2.SOKAK , 20.SOKAK , 21.SOKAK , 22.SOKAK , 23.SOKAK , 24.SOKAK , 25.SOKAK , 26.SOKAK , 27.SOKAK , 28.SOKAK , 29.SOKAK , 3.SOKAK , 30.SOKAK , 31.SOKAK , 32 SOKAK , 4.SOKAK , 5.SOKAK , 6.SOKAK , 7.SOKAK , 8.SOKAK , 9.SOKAK , ALPU YOLU MEYDAN MERKEZ - SEVİNÇ : , 221.SOKAK , 222.SOKAK , 223.SOKAK , 224.SOKAK , 225.SOKAK , 226.SOKAK , 227.SOKAK , 228.SOKAK , 230.SOKAK , 231.SOKAK , 232.SOKAK , 233.SOKAK , 234.SOKAK , 235.SOKAK , 236.SOKAK , 237.SOKAK , 238.SOKAK , 239.SOKAK , 240.SOKAK , 241.SOKAK , 242.SOKAK , 243.SOKAK , 244.SOKAK , 245.SOKAK , 246.SOKAK , 247.SOKAK , 248.SOKAK , 249.SOKAK , 251.SOKAK , ALPU YOLU CADDE MERKEZ - YASSIHÖYÜK : , 152.SOKAK , 153.SOKAK , 154.SOKAK , 155.SOKAK , 156.SOKAK , 157.SOKAK , 158.SOKAK , 159.SOKAK , 160.SOKAK , 161.SOKAK , 162.SOKAK , 163.SOKAK , 164.SOKAK , 165.SOKAK , 166.SOKAK , 167.SOKAK , 168.SOKAK , 169.SOKAK , 170.SOKAK , 171 SOKAK , 172 SOKAK , ALPU YOLU CADDE 3.ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRİTBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, ODUNPAZARI: 14 Nisan 2022 12:00 - 14:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle14.04.2022-12:00 -14.04.2022-14:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KİREÇ : , KİREÇ SOKAK MERKEZ - ÇAVLUM : , 71.SOKAK , 72.SOKAK , 73.SOKAK , 74.SOKAK , 75.SOKAK , 76.SOKAK , 77.SOKAK , 78.SOKAK , 79.SOKAK , 80.SOKAK , 81.SOKAK , 82.SOKAK , 83.SOKAK , 84.SOKAK , 85.SOKAK , ALPU YOLU MEYDAN 3.ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, SİVRİHİSAR: 14 Nisan 2022 12:30 - 14:30
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle14.04.2022-12:30 -14.04.2022-14:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - GÖKTEPE : GÖKTEPE SOKAK 3. ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRİTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, SİVRİHİSAR: 14 Nisan 2022 12:30 - 14:30
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle14.04.2022-12:30 -14.04.2022-14:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - GÖKTEPE : GÖKTEPE SOKAK 3. ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRİTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, GÜNYÜZÜ: 15 Nisan 2022 09:00 - 11:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle15.04.2022-09:00 -15.04.2022-11:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ÇAKMAK : , ÇAKMAK SOKAK 3.ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRİTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, SİVRİHİSAR: 15 Nisan 2022 09:00 - 11:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle15.04.2022-09:00 -15.04.2022-11:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - AHİLER : , AHİLER SOKAK MERKEZ - AYDINLI : , AYDINLI SOKAK MERKEZ - BENLİKUYU : , BENLİKUYU SOKAK MERKEZ - BENLİYAVER : , BENLİYAVER SOKAK MERKEZ - BUZLUCA : , BUZLUCA SOKAK MERKEZ - ÇANDIR : , ÇANDIR SOKAK MERKEZ - GÜLÇAYIR : , GÜLÇAYIR SOKAK MERKEZ - İLYASPAŞA : , İLYASPAŞA SOKAK MERKEZ - KURTŞEYH : , FETTAHOĞLU SOKAK , KURTŞEYH SOKAK MERKEZ - YENİDOĞAN : , YENİDOĞAN SOKAK MERKEZ - YEŞİLKÖY : , YEŞİLKÖY SOKAK MERKEZ - BUHARA : , BUHARA SOKAK 3.ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETİCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRİTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, SİVRİHİSAR: 15 Nisan 2022 09:00 - 11:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle15.04.2022-09:00 -15.04.2022-11:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - AŞAĞIKEPEN : AŞAĞIKEPEN SOKAK , HASTAVUK ÇİFTLİĞİ SOKAK , MUTTALIP YAYLASI SOKAK , VELEDLER YAYLASI SOKAK , VELEDLERE BAĞLI ANKARALILAR ÇİFTLİĞİ SOKAK MERKEZ - YUKARIKEPEN : , YUKARIKEPEN SOKAK 3.ŞAHIS ÖZEL TRAFOLU TÜKETCİNİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE FİZİKİ İRTİBATI YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, TEPEBAŞI: 15 Nisan 2022 09:00 - 12:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle15.04.2022-09:00 -15.04.2022-12:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - YEŞİLTEPE : 1.TUGAY SOKAK , AYALP SOKAK , AYDINCAN SOKAK , ÇİMENDERE SOKAK , FATİH CADDE , KÖKDERE SOKAK , METE SOKAK , ÖZBİLEN SOKAK , SINIR SOKAK , TUNAY SOKAK , ÜLKÜM SOKAK , VATANIM SOKAK , YAVUZSOY SOKAK , YILDIZSELİ SOKAK , BAĞPINAR SOKAK , BAHÇESARAY SOKAK , CANGÜN SOKAK , FATİH ÇİĞDEM SOKAK , KARAÖZ SOKAK MERKEZ - SAKİNTEPE : , KÖKDERE SOKAK SAKİNTEPE MAHALLESİ KÖKDERE SOKAKÜZERİNDE BULUNAN ÖZEL MÜŞTERİ AYIRICI BAKIMI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Eskişehir, MAHMUDİYE: 15 Nisan 2022 13:00 - 17:00
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle15.04.2022-13:00 -15.04.2022-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - İSMETPAŞA : İSMETPAŞA SOKAK 15.04.2022 TARİHİ 13:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA PERİYODİK BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
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- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak?
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