Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak?

Eskişehir elektrik kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı öğrenildi. Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintinin detayları belli oldu. Peki, 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak? İşte merak edilenler...

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE, SAAT KAÇTA?

İşte OEDAŞ tarafından yayımlanan duyuruya göre, Eskişehir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri: