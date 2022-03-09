09 Mart 2022, Çarşamba
Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde cansız bedenini bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Ümitcan Uygun için savcı ek mütalaa verdi. Zanlı Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isteyen savcı, cinayeti soğukkanlılıkla işlediği ve kanıtları kararttığını ifade ettiği zanlının, geçmişi de dikkate alınarak, takdir indirimi uygulanmamasını istedi.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 14:03
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