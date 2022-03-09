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Haberler Galeri Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde cansız bedenini bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Ümitcan Uygun için savcı ek mütalaa verdi. Zanlı Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isteyen savcı, cinayeti soğukkanlılıkla işlediği ve kanıtları kararttığını ifade ettiği zanlının, geçmişi de dikkate alınarak, takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 14:03
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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde tek başına yaşadığı evinde, geçen sene 5 Ağustos'ta cesedi bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin süren soruşturmada zanlı olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

TUVALETİN CAMINA GİZLEDİ İDDİASI

Kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

Hankulu ailesinin avukatları, tutuksuz sanıklardan Dilan Civelek'in, Esra Hankulu'na ait cep telefonunu çantasında sakladığını, polis merkezinde polise teslim etmeyerek, tuvaletin camına gizlediğini iddia etti.

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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

Tutuksuz sanıklar Civelek ile Gürgil'in de ihmal suretiyle cinayete iştirak ettiğini savunan avukatlar, bu suç yönünden cezalandırılmalarını talep etti.

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Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen davada Ümitcan Uygun için istenen ceza

SAVCI CEZA İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Savcı, önceki celse sunduğu mütalaasına tekrarlayarak sanık Ümitcan Uygun'un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu'nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.