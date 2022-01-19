Son dakika | Esra Hankulu'nun ölümünde kritik detay! Ümitcan Uygun hakim karşısında! Savunması çileden çıkardı
Son dakika haberi... Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünde birinci derece şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşları Dilan Civelek ile Furkan Gürgil hakim karşısına çıktı. Uygun savunmasında, Esra'nın vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmediğini öne sürerek, odaya geçtikten sonra Esra Hankulu'nun titremeye ve kasılmaya başladığını ardından banyoya götürdüğünü söyledi. Dilan Civelek ise Uygun'un kendisini daha önce tehdit ettiğini söyleyerek olay anında korktuğunu söyledi. Esra Hankulu'nun ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ümitcan Uygun SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar Dilan Civelek ile Furkan Gürgil salonda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için Uygun'a söz verdi. Uygun savunmasında, Esra Hankulu'nun arayarak kendisini evine çağırdığını ancak kendinin gelemeyeceğini söyledi.
Uygun, "Saat 22.30 civarında beni tekrar aradı. 'Senin için pasta yaptırdım. Neden gelmiyorsun biz Dilanlardayız buraya gel' dedi. Ben de 23.00 gibi eve gittim. Odaya geçtikten 10 dakika sonra Esra titremeye ve kasılmaya başladı.
Esra'nın kollarından tutup yere uzandırdım. Furkan'ı odaya çağırdım. Birlikte Esra'yı banyoya götürdük. Saçlarına ve bacaklarına su tuttuk.
Daha sonra kendine geldi. 'Kötüysen hastaneye gidelim' dedim. O da 'İyiyim, gerek yok' dedi. Furkan tuzlu ayran yaptı içtikten sonra kustu ve kendine geldi. Çay içmek istediğini söyledi. Hatta kendi çay demledi hep birlikte içtik" dedi.
'EVDEN AYRILDIĞIMDA HAYATTAYDI'
Uyumak için odaya geçtikleri sırada Hankulu'nun titremelerinin devam ettiğini söyleyen Uygun, "Sabah 08.00'da avukatım aradı adliyede bir başka olay için ifade vermem gerektiğini söyledi.
Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu" diye konuştu.
Mahkeme Başkanı'nın Hankulu'nun öldüğü nasıl öğrendiğini ve Adli Tıp raporunda maktulün darp edildiği tespitini sorması üzerine sanık Uygun, "Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.
ALEYNA ÇAKIR'IN FOTOĞRAFLARINA BAKTIĞI İDDİASI
Müşteki avukatının Ümitcan Uygun'un cep telefonunun dijital inceleme raporlarında, sabah saatlerinde kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in fotoğraflarına baktığının tespit edildiğini bu nedenle Hankulu'yla kavga etmiş olabileceğini söylememesi üzerine Uygun, hatırlamadığını ve Hankulu ile hiç kavga etmediğini öne sürdü.
Tutuksuz sanık Furkan Gürgil, olay gecesinde Hankulu ile Uygun'un uyumak için odaya geçtiklerini, o saatten sonra kendilerinin de uyuduğunu ifade ederek, "Saat 14.00 gibi uyandık. Esra'nın odasına gittiğimde mosmor olduğunu gördük. Ağzından su gelmişti.
Önce Ümitcan Uygun'u, ardından da 112'yi arayarak yardım istedim. Eve gelen sağlık ekiplerini öldüğünü söylemesi üzerine Ümitcan'ı birkaç kez daha aradım. Ümitcan 'benden bahsetmeyin' dediği için ilk ifademde söylemedim" ifadelerini kullandı.
'BENİ TEHDİT ETMİŞTİ'
Ümitcan Uygun'un kendisini daha önce tehdit ettiğini kaydeden Dilan Civelek, " 'Ne içip ne yediyseniz polise söyleyin ancak benden bahsetmeyin' dedi.
Daha önce Ümit'in sosyal medyadan kızlarla yayın yaptığını Esra'ya söylemiştim. O nedenle kavga etmişlerdi. Beni olay nedeniyle tehdit etmişti.
Furkan ile konuşmasındaki ses tonunda tehdit ettiğini düşündüm" şeklinde konuştu. Civelek, Hankulu'nun cep telefonuna ilişkin yanlışlıkla aldığını kimsenin haberi olmadan yerine koyduğunu öne sürdü.
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