Son dakika | Esra Hankulu’nun ölümünde kritik detay! Ümitcan Uygun hakim karşısında! Savunması çileden çıkardı

Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın Hankulu'nun öldüğü nasıl öğrendiğini ve Adli Tıp raporunda maktulün darp edildiği tespitini sorması üzerine sanık Uygun, "Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.