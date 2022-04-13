Nusrat-1915 Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! Türkiye’de bir ilk olacak

NOKTA ATIŞI MAYIN TESPİTİ

Nusrat-1915'in kullanım konseptine ilişkin de bilgi veren Bakım, öndeki mayın avlama gemisinin tehlikeli, riskli kanalı tarayarak arkadan gelecek büyük platformlar için sahayı temizlediğini söyledi. Bakım, şunları kaydetti:

"Örneğin LHD gemimiz bir alana intikal ederken eğer güvenli bulunmayan saha ise önden mayın avlama gemisine entegre edilmiş Nusrat-1915 Sonarı ile saha belirli bir süratle taranır. Tehlikeli bir obje varsa yaklaşık 1 kilometre mesafeden sistem, mayın veya mayın benzeri obje diye sınıflandırır. Sonrasında yüksek frekansa geçerek yaklaşık 250 metre mesafeden bunun net sonucunu söyler. Eğer mayınsa mayın avlama gemimizde bulunan sistemlerle mayın ya nötralize edilir ya da uygun şekilde alınarak saha temizlenir. Bu temiz kanal dediğimiz bölgeden diğer gemiler intikal ederek güvenli şekilde görev bölgelerine ulaşmış olurlar."