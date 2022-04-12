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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ’cü sınırda yakalandı

Son dakika haberi... Edirne'de Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.Ş, C.Ş, H.Ç. ve A.K'yi yakaladı. 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

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