İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal saldırısına sert tepki! 3 sorunun muhatabı Göç Başkanlığı değil

Kılıçdaroğlu, daha sonra Göç İdaresi'ne üç soru yöneltti:

"1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?"