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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal saldırısına sert tepki! 3 sorunun muhatabı Göç Başkanlığı değil

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal saldırısına sert tepki! 3 sorunun muhatabı Göç Başkanlığı değil

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı hakkındaki saldırılarına tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı'nı hedef alan Kılıçdaroğlu'na "Sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil." ifadeleriyle cevap verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göndermede de bulunan Bakan Soylu, "Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Her insan bir göç, her göç bir insan" paylaşımını hedef aldı.

CHP lideri retweet'in ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı:

"Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Göç İdaresi'ne üç soru yöneltti:

"1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?
2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?
3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?"

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından cevap veren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti... Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu 2. paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz."

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