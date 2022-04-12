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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı'nın takvimi belli oldu. Bayram ikramiyesinde artış bekleyen emekliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merakla beklerken, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara gözünü çevirdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Toplantının bitiş saati belli olmadığı için açıklamanın da saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda ön plana çıkacak maddelerden biri de emekli bayram ikramiyesi. Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiysinde bu yıl bir artış daha yapılması bekleniyor.

EMEKLİYE ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 FORMÜL

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz yıl artırılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

İşte o formüller:

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

● Bu yılki ikramiyelere kaç lira zam yapılacak? Bu yıl bayram ikramiyelerinin artacağı yönünde beklentiler oluştu. Ancak bununla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda dört formül öne çıkıyor.

■ FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

■ FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

■ FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

■ FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması... Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

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