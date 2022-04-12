Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merakla beklerken, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara gözünü çevirdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Toplantının bitiş saati belli olmadığı için açıklamanın da saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor.