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FETÖ’nün üyelerine ‘play station ve ücretsiz check-up’ hizmeti deşifre oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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FETÖ’nün üyelerine ‘play station ve ücretsiz check-up’ hizmeti deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) öğrenci evlerindeki örgüt mensuplarına play station turnuvası ve askeri lise ve polis okulları sınavı öncesi de kendi ceplerinden check-up yaptırdığı ortaya çıktı.

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