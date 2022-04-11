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Son dakika: Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 27 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: Van’da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 27 gözaltı

Son dakika haberine göre Van'da, polisin FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor.

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